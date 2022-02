Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Encore un rebondissement dans le feuilleton Dembélé ?

Publié le 1 février 2022 à 12h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ pendant tout l’hiver, Ousmane Dembélé est finalement resté à Barcelone. Si son avenir aurait un temps pu s’écrire dans les tribunes du Camp Nou, le Barça devrait le laisser à la disposition de Xavi.

Feuilleton majeur du mercato hivernal, Ousmane Dembélé est toujours un joueur du FC Barcelone. Annoncé en Angleterre du côté de Chelsea, Tottenham, Manchester United mais surtout un temps proche du PSG, le champion du monde 2018 n’a trouvé aucun accord pour quitter le club catalan. Vu le rythme des négociations et les tensions entre les deux parties, difficile d’imaginer Dembélé prolonger son contrat avec le Barça. Et si Barcelone avait un temps pensé à laisser l’international français en tribunes pour la fin de saison, la tendance semble s’inverser.

Dembélé autorisé à jouer

A en croire les informations divulguées par Guillem Balague, Xavi souhaiterait compter sur Ousmane Dembélé jusqu’à son départ. L’entraîneur du Barça ne croule pas sous les solutions et se passer d’un élément aussi important pourrait lui coûter cher. La direction du FC Barcelone serait partante et devrait laisser Ousmane Dembélé à la disposition de Xavi. Histoire de conclure l’histoire entre Dembélé et le Barça dans un climat de paix.