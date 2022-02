Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pierre Ménès dézingue cette recrue hivernale de Longoria !

Publié le 2 février 2022 à 4h45 par T.M.

Cet hiver, l’OM a donc accueilli Sead Kolasinac. Un renfort qui ne fait pas vraiment l’unanimité auprès de Pierre Ménès.

A l’OM, Jorge Sampaoli ne comptait plus sur Jordan Amavi. Ce dernier a alors été poussé vers la sortie et a rebondi à l’OGC Nice, où il a été prêté avec option d’achat. Un départ que Pablo Longoria a ensuite cherché à pallier. Un arrière gauche était donc recherché à l’OM et au final, c’est Sead Kolasinac qui a rejoint la Canebière. Plus désiré par Mikel Arteta à Arsenal, le Bosnien a été libéré de son contrat avec les Gunners et s’est ainsi dans la foulée engagé avec l’OM.

« Je n’ai jamais trouvé Kolasinac exceptionnel avec Arsenal »