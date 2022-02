Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce retentissante de Laporta sur l'arrivée d'Aubameyang !

Publié le 1 février 2022 à 14h30 par A.D.

Malgré le transfert avorté d'Ousmane Dembele cet hiver, le FC Barcelone a réussi à s'offrir les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Comme l'a révélé Joan Laporta, le Barça a pu recruter le Gabonais librement et gratuitement dans les ultimes instants de la dernière fenêtre de transferts. Pour faciliter son transfert, Pierre-Emerick Aubameyang aurait accepté de faire un sacrifice financier.

Depuis son retour au FC Barcelone, Xavi a pu renforcer son effectif avec Dani Alves, Ferran Torres et Adama Traore. Insatiable, le coach du Barça tenait à attirer Pierre-Emerick Aubameyang vers le Camp Nou avant la fin du mercato hivernal. Et malgré le départ avorté d'Ousmane Dembele, Xavi a réussi à obtenir gain de cause grâce à la résiliation du contrat du Gabonais avec Arsenal. Présent en conférence de presse ce mardi, Joan Laporta a précisé qu'il avait réussi à boucler l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang dans la dernière minute du marché.

«La documentation est arrivée à une minute de la fermeture du marché»

« La signature de Pierre-Emerick Aubameyang ? La documentation est arrivée à une minute de la fermeture du marché. Si tout va bien, nous présenterons (Pierre-Emerick) Aubameyang à la fin de la semaine » , a annoncé Joan Laporta, le président du FC Barcelone. Après Ferran Torres et Adama Traore, Xavi peut donc se vanter d'avoir recruté Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver. D'autant que l'ex-capitaine d'Arsenal aurait fait un grand geste pour pouvoir rejoindre le FC Barcelone.

«Si tout va bien, nous présenterons Aubameyang à la fin de la semaine»