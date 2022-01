Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle date est fixée pour l’arrivée d’Aubameyang !

Publié le 1 février 2022 à 0h00 par P.L. mis à jour le 1 février 2022 à 0h09

En quête d'un nouvel attaquant cet hiver, le FC Barcelone aurait enfin mis la main dessus avec Pierre-Emerick Aubameyang. Et Joan Laporta aurait trouvé une solution pour permettre au Gabonais de rejoindre le club catalan après la fermeture du mercato hivernal.

Les dernières heures du mercato hivernal se sont révélées éprouvantes du côté du FC Barcelone. Désireux de recruter un nouvel attaquant de pointe, le club catalan a longtemps ciblé Alvaro Morata. Mais face à la complexité du dossier, Joan Laporta s’est rapidement orienté vers Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, ce dossier s’est aussi avéré assez mouvementé ce lundi. Alors qu’il semblait tout proche de s’engager avec le Barça , les négociations entre Arsenal et le FC Barcelone ont subitement échoué à cause d’un désaccord sur le salaire du joueur selon The Athletic . Mais finalement, le Gabonais va bel et bien s'engager en faveur le club culé cet hiver. Et Joan Laporta aurait trouvé la solution pour que cela soit possible après la fermeture du mercato hivernal

Aubameyang va s’engager en tant qu’agent libre au Barça ce mardi