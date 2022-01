Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça lâche une réponse sur Aubameyang !

Publié le 31 janvier 2022 à 14h00 par T.M.

Ce lundi midi, Pierre-Emerick Aubameyang a atterri à Barcelone. Adjoint de Joan Laporta, Enric Masip a été interrogé sur cette arrivée du Gabonais en Catalogne.

Durant ce mercato hivernal, Xavi avait pour priorité de trouver un nouveau buteur pour le FC Barcelone. Suite à la retraite de Sergio Agüero, un nouvel élément offensif était ainsi recherché. Dans cette quête, le Barça a alors exploré plusieurs dossiers, faisant d’Alvaro Morata sa priorité. Finalement, l’arrivée de l’attaquant de la Juventus s’est avérée impossible, obligeant les Blaugrana à étudier des plans B. Et aujourd’hui, la solution de repli se nomme Pierre-Emerick Aubameyang. Ce lundi, à quelques heures de la clôture du mercato hivernal, l’attaquant gabonais d’Arsenal a d’ailleurs atterri à Barcelone. En vue d’une future signature avec les Catalans ?

Le Barça pas au courant !