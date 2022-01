Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger se profile pour Leonardo avec Dembélé !

Publié le 31 janvier 2022 à 12h45 par B.L.

Refusant toujours de prolonger son contrat, Ousmane Dembélé pourrait être amené à quitter le FC Barcelone avant la fin du mercato. Alors que le PSG aurait déjà un accord verbal avec le Français, ce dernier aurait été contacté par un cador anglais.

Le feuilleton Ousmane Dembélé s'accélère en coulisses à quelques heures de la fermeture du marché des transferts. Le Français est en fin de contrat en juin prochain avec le Barça et refuserait toujours de renouveler son bail, notamment en raison de l'influence de son agent Moussa Sissoko. Par conséquent, le Barça ferait tout son possible pour se débarrasser du joueur de 24 ans cet hiver, dans le but d'éviter un départ libre d'Ousmane Dembélé à la fin de la saison. Dimanche, Foot Mercato révélait que le PSG avait ainsi obtenu un accord verbal avec l'ailier pour rejoindre Paris. Néanmoins, Manchester United compterait également tenter sa chance dans ce dossier...

Dembélé pour remplacer Greenwood à Manchester United ?