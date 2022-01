Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’incroyable imbroglio Aubameyang !

Publié le 31 janvier 2022 à 18h30 par A.C.

Pierre-Emerick Aubameyang semblait se diriger tout droit vers le FC Barcelone en ce dernier jour du mercato hivernal, mais les choses se sont passées autrement.

Depuis le début du mercato estival, Xavi s’est montré clair avec ses dirigeants : le FC Barcelone a besoin d’un attaquant de pointe. Luuk de Jong a réalisé des belles choses ces dernières semaines, mais Martin Braithwaite n’a pas encore totalement récupéré de sa blessure au genou et Sergio Aguero a dû mettre un terme à sa carrière suite à des problèmes cardiaques. Le premier choix de Xavi a été Alvaro Morata, actuellement prêté par l’Atlético de Madrid à la Juventus. L’arrivée de Dušan Vlahović à Turin a d’ailleurs semblé pouvoir aider le Barça, qui aurait les faveurs de l’international espagnol. Finalement il ne devrait pas débarquer en Catalogne cet hiver, puisque Sky Sport Italia et Goal Italia assurent que Morata restera à la Juventus au moins jusqu’à la fin de la saison.

Tout était prêt pour Aubameyang...

D’autres noms ont ainsi fuité, mais ce lundi les médias catalans se sont tous emballés pour un seul joueur. Pierre-Emerick Aubameyang a en effet été aperçu à l’aéroport de Barcelone El Prat et il a toujours été un profil apprécié par le FC Barcelone et surtout par Xavi. Après avoir été destitué du brassard de capitaine d’Arsenal cet hiver, Aubameyang est annoncé sur le départ par la presse anglaise et Mundo Deportivo comme El Chiringuito ont assuré que tout devrait rapidement se boucler avec le Barça. Le Gabonais était même attendu à l’hôpital de Barcelone pour y passer sa visite médicale... mais les choses semblent avoir pris une tournure assez étrange.

Mais le Barça ne lui aurait jamais demandé de venir !