Mercato - Barcelone : Les gros sacrifices d'Aubameyang pour son transfert...

Publié le 31 janvier 2022 à 16h30 par B.L.

Cherchant à recruter un nouvel attaquant de pointe depuis le début du mercato hivernal, Xavi serait sur le point d'arriver à ses fins avec Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier, qui serait prêt à un énorme sacrifice financier pour porter le maillot des Blaugrana, est arrivé à Barcelone ce lundi. Cette venue pourrait donc enfin combler l'un des souhaits majeurs de Xavi cet hiver.

Après Dani Alves, Ferran Torres et Adama Traoré, le FC Barcelone compterait s'attacher les services d'un buteur de renom cet hiver, en la personne de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais n'est plus désiré du côté d'Arsenal et souhaiterait rebondir du côté du Barça. Toutefois, rien ne serait encore acté, puisque selon Sky Sports , les Gunners et les Blaugrana n'auraient toujours pas trouvé d'accord total pour le prêt du buteur. Alors que Pierre-Emerick Aubameyang s'est rendu à Barcelone ce lundi, Enric Masip, adjoint de Joan Laporta, a fait part de sa surprise au micro d'El Chiringuito : « Je ne savais pas qu’Aubameyang était à Barcelone. » Mais de son côté, l'attaquant de 32 ans semble être prêt à tout pour devenir un joueur du FC Barcelone...

Aubameyang prêt à réduire considérablement son salaire

Selon les informations de Mundo Deportivo , Pierre-Emerick Aubameyang serait déterminé à rejoindre le Barça. À tel point que le Gabonais pourrait accepter de percevoir un salaire de 2M€ pour son prêt jusqu'à la fin de la saison. Ainsi, l'attaquant toucherait 100 000€ par semaine, bien loin de ses 350 000€ mensuels avec Arsenal. Grâce au sacrifice de Pierre-Emerick Aubameyang, le FC Barcelone pourrait donc respecter sans le moindre problème le fair-play financier imposé par la Liga et ce, même si Ousmane Dembélé était amené à rester chez les Blaugrana . Une bonne nouvelle donc pour Xavi, qui pourra compter sur un buteur de haut niveau pour la deuxième partie de la saison. Pourtant, le technicien catalan revient de loin...

