Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se précise pour la dernière recrue de Xavi !

Publié le 31 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Au placard à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang aurait vu ses chances de signer en prêt au FC Barcelone considérablement grandir ces dernières heures.

Après Dani Alves, Ferran Torres et Adama Traoré, place… à Pierre-Emerick Aubameyang ? Malgré les difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone, le président Joan Laporta, travaillant de concert avec le directeur exécutif Mateu Alemany, a quand même pu injecter du sang neuf dans l’effectif de Xavi Hernandez. Et lors de ce deadline day, le FC Barcelone serait susceptible de sortir Aubameyang de sa situation sportive délicate à Arsenal.

Un accord imminent pour Aubameyang ?