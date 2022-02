Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est bouclé pour l'ultime recrue hivernale de Xavi !

Publié le 1 février 2022 à 11h10 par A.D. mis à jour le 1 février 2022 à 11h15

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres et Adama Traore, Xavi devrait enregistrer l'arrivée libre et gratuite de Pierre-Emerick Aubameyang dans les prochaines heures. En effet, Arsenal viendrait de contre-signer la résiliation de contrat de son attaquant gabonais.

Depuis son retour au FC Barcelone, Xavi n'a pas chômé sur le marché. Pour redorer le blason catalan, le coach espagnol s'est déjà offert les services de Dani Alves, Ferran Torres et d'Adama Traore. Toutefois, Xavi ne souhaiterait pas en rester-là et aimerait boucler l'arrivée d'un nouvel attaquant cet hiver. Et malgré la fin du mercato hivernal, l'ex-entraineur d'Al-Sadd serait sur le point d'accueillir Pierre-Emerick Aubameyang librement et gratuitement.

Arsenal aurait contre-signé la résiliation de contrat d'Aubameyang !