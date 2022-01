Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit une grande réponse pour son mercato !

Publié le 31 janvier 2022 à 22h30 par Th.B.

Le FC Barcelone semblait espérer boucler le départ cet hiver de certains joueurs jugés non essentiels dans les plans de Xavi Hernandez. Néanmoins, les dossiers Sergiño Dest et Clément Lenglet ouvriraient la porte pour des départs l’été prochain.

En plus de Dani Alves qui avait déjà signé en novembre dernier, mais ne pouvait pas être enregistré avant le mois de janvier, Joan Laporta est parvenu et ce malgré les finances délicates du FC Barcelone, à attirer Ferran Torres et Adama Traoré depuis le début du mercato hivernal. Et alors que Pierre-Emerick Aubameyang serait susceptible de quitter Arsenal pour rejoindre le FC Barcelone en prêt ce lundi, le président du Barça s’attendait à témoigner de certains départs cet hiver d’après la presse espagnole.

Pas de départ pour Lenglet et Dest cet hiver, mais pour l’été prochain ?