Mercato - Barcelone : Joan Laporta enrage contre Ousmane Dembélé !

Publié le 1 février 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Joan Laporta en a profité pour évoquer le feuilleton Ousmane Dembélé dont le contrat s'achève en juin prochain. Et l'avenir de l'ailier français ne semble plus passer par le FC Barcelone dans les prochains mois.

Cet hiver, le feuilleton qui a animé le mercato concerne Ousmane Dembélé. Et pour cause, l'ailier français semble avoir décidé de ne pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Par conséquent, un départ libre paraît difficilement évitable à l'issue de la saison ce qui a poussé le Barça à envisager un départ de l'ancien Rennais cet hiver. En plus de la perspective de récupérer une indemnité de transfert avec un joueur qui sera libre dans six mois, l'économie de son salaire était également profitable pour les Catalans. D'autant plus qu'avec les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang, le club blaugrana s'est bien renforcé dans le secteur offensif. Cependant, et malgré des dernières heures un peu folles, Ousmane Dembélé est toujours un joueur du Barça. Probablement plus pour très longtemps puisqu'une prolongation semble impossible comme l'explique Joan Laporta qui n'épargne pas son joueur.

Laporta charge Dembélé et annonce son départ en fin de saison