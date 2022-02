Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta fait une énorme révélation sur le feuilleton Dembélé !

Publié le 1 février 2022 à 13h00 par A.M. mis à jour le 1 février 2022 à 13h07

Présent en conférence de presse, Joan Laporta s'est prononcé sur la gestion du cas Dembélé et dévoile les coulisses de l'échec des négociations pour sa prolongation de contrat.

Les dernières heures du mercato ont été animées par le feuilleton Dembélé. L'international français, qui semble avoir pris la décision de ne pas prolonger son contrat qui prend fin en juin prochain a été annoncé sur le départ jusque dans les ultimes instants du mercato lundi soir. Et pourtant, le PSG, Chelsea ou encore Tottenham ont visiblement tenté leur chance, en vain. Présent en conférence de presse, Joan Laporta s'est prononcé sur l'échec des négociations pour une prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé et il n'hésite pas à charger l'ancien Rennais.

«Nous lui avons fait une bonne offre»