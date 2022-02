Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo à l'origine d'un coup de tonnerre avec Pochettino ?

Publié le 2 février 2022 à 11h15 par A.M.

Déjà fraîches, les relations entre Leonardo et Mauricio Pochettino se sont encore refroidies cet hiver à cause du cas Ndombele. Au point que l'Argentin n'imagine plus son avenir au PSG.

Un peu plus d'un an après son arrivée, Mauricio Pochettino est loin de faire l'unanimité à Paris. Il faut dire qu'entre le fond de jeu du PSG depuis son arrivée et les nombreuses rumeurs les concernant, le technicien argentin ne semble pas faire le maximum pour plaire. Par conséquent, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou en interne. Et l'ancien manager de Tottenham lui-même souhaiterait désormais quitter le PSG.

Pochettino-Leonardo, le point de non-retour ?