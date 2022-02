Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mauricio Pochettino, tout est clair !

Publié le 2 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Étant passé à deux doigts du licenciement cet hiver, selon Le Parisien, Mauricio Pochettino n’aurait plus vraiment la tête au PSG et regarderait déjà du côté de Manchester United où il pourrait débarquer à la prochaine intersaison.

Et si l’aventure de Mauricio Pochettino touchait déjà à sa fin au PSG ? Le10sport.com vous a dévoilé le 9 novembre dernier que le cas Pochettino était discuté au sein des hautes instances du club de la capitale, le technicien argentin n’étant plus intouchable depuis quelque temps. Et alors qu’il dispose d’un contrat jusqu’en juin 2023, Pochettino serait susceptible de quitter le PSG dès l’été prochain afin de rejoindre Manchester United ? À Paris, on songerait à le licencier dès la fin de la saison selon Le Parisien , lorsque le rêve de Mauricio Pochettino serait de s’asseoir sur le banc de Manchester United selon le journaliste Julien Laurens. « Pour moi, c'est le scénario le plus probable. Mauricio Pochettino veut aller à United - c'est toujours le poste de ses rêves. Même sans Ed Woodward maintenant, il est toujours numéro 1 sur la liste des candidats à venir la saison prochaine, avec Erik ten Hag, mais je pense que Pochettino est au-dessus de Ten Hag pour de nombreuses raisons ».

Pochettino regarderait du côté de Manchester United