Mercato - PSG : Pochettino a bien pris une décision radicale pour son avenir !

Publié le 2 février 2022 à 10h15 par A.M.

Visiblement lassé, Mauricio Pochettino serait arrivé au point de non-retour et aurait pris la décision de quitter le PSG à l'issue de la saison.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com dès le 9 novembre dernier, l'avenir de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG. Il faut dire qu'entre le manque de cohérence tactique ainsi que le comportement de l'Argentin face aux rumeurs l'envoyant du côté de l'Angleterre, la direction du club parisien réfléchit de plus en plus à l'avenir sans Mauricio Pochettino qui pourrait être remplacé par Zinedine Zidane. Et la situation ne cesse de se confirmer.

Pochettino va quitter le PSG à l'issue de la saison