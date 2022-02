Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une star de Premier League a été proposée à Longoria !

Publié le 2 février 2022 à 10h10 par La rédaction

Très actif sur ce mercato hivernal, Pablo Longoria s’est vu proposer Dele Alli, le milieu offensif de Tottenham. Finalement, l’Anglais a préféré rejoindre Everton.

A l’affût de la moindre opportunité sur le mercato, Pablo Longoria a encore fait des siennes cet hiver. Sans dépenser un euro, le président de l’OM a attiré Sead Kolasinac et Cédric Bakambu. Samuel Gigot débarquera lui cet été après être retourné au Spartak Moscou pour la fin de saison. Pour le moment, le mercato de l’OM est globalement réussi. Si Kolasinac n’a pas encore joué, Cédric Bakambu a réalisé des débuts tonitruants en marquant le but du break à Lens. Et juste avant la clôture du marché des transferts, c’est un autre renfort qui aurait pu débarquer à l’OM…

Dele Alli proposé à l'OM et d'autres clubs de Ligue 1