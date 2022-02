Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a connu un échec cuisant à 10M€ cet hiver !

Publié le 2 février 2022 à 0h45 par D.M.

Président de l'OM, Pablo Longoria espérait vendre Bamba Dieng lors de ce mercato hivernal. Courtisé en Premier League, l'attaquant sénégalais n'aurait finalement fait l'objet d'aucune offre.

Le mercato a été chaud à l’OM. Pablo Longoria est parvenu à se montrer actif aussi bien dans le sens des arrivées que dans le sens des départs. Cédric Bakambu et Sead Kolasinac ont posé leurs valises à Marseille et seront rejoints cet été par Samuel Gigot et le jeune Bartug Elmaz. Le dirigeant a aussi acté le départ de Dario Benedetto, mais aussi celui de Jordan Amavi, prêté à l’OGC Nice. Les deux joueurs auraient pu être imités par Duje Caleta-Car et Bamba Dieng, annoncés en Premier League.

Aucune offre ferme transmise pour Dieng