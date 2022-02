Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un attaquant de Sampaoli a refusé de partir cet hiver !

Publié le 1 février 2022 à 17h10 par Th.B.

Pourtant annoncé comme non partant par Pablo Longoria à la mi-janvier, le président de l’OM aurait finalement pu vendre Bamba Dieng à Fenerbahçe. Si ce dernier avait accepté de rejoindre la formation turque.

« Départ de Dieng ou Milik ? Absolument pas ! On disait qu'on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant... C'est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c'est difficile à trouver. C'est de plus en plus rare ». Voici le message que Pablo Longoria faisait passer à la mi-janvier à l’occasion de la conférence de presse de présentation de Cédric Bakambu. Le recrutement de l’attaquant congolais pourrait avoir un impact sur le temps de jeu d’Arkadiusz Milik et de Bamba Dieng. Néanmoins, le président de l’OM faisait alors savoir qu’un départ d’ici la clôture du mercato hivernal, qui a eu lieu lundi à 23h59, n’était pas à prendre en considération. Finalement, pour ce qui est du dossier Dieng, le président Longoria aurait été prêt à revoir son jugement et à le vendre à une équipe intéressée contre une somme de 15M€ environ. Néanmoins, il fallait que le club en question soit au goût de Bamba Dieng…

Fenerbahçe aurait soumis une offre de transfert à l’OM pour Dieng qui aurait refusé de partir en Turquie !