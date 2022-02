Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité éclate pour ce dossier à 15M€ de Longoria !

Publié le 1 février 2022 à 18h15 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ lors des ultimes jours du mercato hivernal pour l’Angleterre ou en Turquie, Bamba Dieng aurait repoussé une offre de Galatasaray. Un départ de l’OM n’aurait eu lieu qu’à une seule condition bien précise.

Ce fut l’un des gros dossiers hivernaux de Pablo Longoria. Président de l’OM, Longoria a mis la main sur Cédric Bakambu et Sead Kolasinac entre autres. Et pour ce qui est des départs, Jordan Amavi et Dario Benedetto ont pris la porte. Cependant, une vente qui se serait élevée à 15M€ aurait pu avoir lieu. En effet, Pablo Longoria n’aurait en coulisse pas écarté l’option de se séparer de Bamba Dieng, valorisé à 15M€. Néanmoins, Dieng aurait fait le choix de repousser la seule offre à laquelle il a été sujet.

Bamba Dieng ne serait prêt à quitter l’OM que pour un club qui le fait rêver