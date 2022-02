Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La vérité éclate pour le retour avorté de Gomis !

Publié le 1 février 2022 à 15h10 par D.M.

A la recherche d'un buteur lors de ce mois de janvier, l'ASSE avait pensé à Bafétimbi Gomis. Mais l'attaquant stéphanois a refusé e faire son retour notamment en raison de l'hostilité de certains supporters.

En quête d’un avant-centre lors de ce mercato hivernal, l’ASSE a finalement trouvé son bonheur en s’attachant les services d’Enzo Crivelli. Mais le joueur, prêté jusqu’à la fin de la saison par l’Istanbul Basaksehir, n’était certainement pas le premier choix des dirigeants stéphanois. Ces derniers avaient étudié plusieurs profils et notamment celui de Bafétimbi Gomis, ancien attaquant de l’ASSE. Mais Pascal Dupraz avait annoncé devant les médias qu’il ne viendrait pas. « Il y a eu des approches avec Bafé. Ce qui nous a importé jusque-là, c’est de respecter les critères établis. Parfois, c’est de l’expérience, une connaissance du club. Je ne je pense pas que les Ultras entrent en considération concernant Bafé » a confié le coach des Verts.

Gomis a eu du mal avec l'attitude de certains supporters