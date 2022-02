Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a tout tenté pour vendre Dembélé !

Publié le 1 février 2022 à 15h00 par A.M.

Invité à commenter le feuilleton Dembélé, Joan Laporta révèle que le FC Barcelone a présenté deux offres à l'ailier français qui a finalement refusé de quitter le club cet hiver.

Cet hiver, Ousmane Dembélé aurait pu quitter le FC Barcelone. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain et un départ durant le mois de janvier a été évoqué afin d'éviter un départ libre en fin de saison. C'est ainsi que Joan Laporta a tenté de placer l'ancien Rennais dans différents clubs que ce soit au PSG ou en Premier League. Le président du FC Barcelone confirme avoir présenté deux offres à Ousmane Dembélé et s'étonne du refus du joueur qui aurait pu notamment évoluer en Premier League.

«Nous lui avons présenté deux bonnes offres»