Mercato - ASSE : Cette recrue hivernale de Dupraz a eu chaud !

Publié le 1 février 2022 à 6h00 par Th.B.

De retour en Ligue 1, Enzo Crivelli aurait pu ne pas déposer ses valises dans le Forez puisque l’ASSE aurait coché avant son nom, celui de Davie Selke.

Au cours du mercato hivernal qui a fermé ses portes lundi à 23h59, l’ASSE est parvenue à considérablement renforcer l’effectif de Pascal Dupraz. En effet, six recrues ont déposé leurs valises dans le Forez afin de prendre part à l’opération maintien dirigée par l’entraîneur des Verts . Et la dernière en date a été annoncée jeudi après-midi en la personne d’Enzo Crivelli qui a débarqué sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance d’Antalyaspor. L’attaquant français va retrouver la Ligue 1 après des passages aux Girondins de Bordeaux, à Bastia, à Angers et à Caen. Néanmoins, le retour d’Enzo Crivelli dans l’élite du football français ne devrait pas avoir lieu.

Selke aurait initialement été préféré à Crivelli !