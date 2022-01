Foot - Mercato - ASSE

Mercato - Officiel : L’ASSE a trouvé son nouvel attaquant !

Publié le 31 janvier 2022 à 16h07 par La rédaction mis à jour le 31 janvier 2022 à 16h11

Alors que Pascal Dupraz est à la recherche d’un nouvel attaquant depuis le début du mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne a officialisé ce lundi l’arrivée d’Enzo Crivelli.

Et de six pour l’AS Saint-Etienne ! Ce lundi, le club du Forez a officialisé la venue d’Enzo Crivelli en provenance de Başakşehir, le sixième renfort de Pascal Dupraz en ce mois de janvier. L’ancien attaquant de Caen s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec l’ASSE dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.