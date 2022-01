Mercato - Officiel : Christian Eriksen retrouve un club !

Foot - Mercato

Libre de tout contrat depuis son départ de l’Inter, Christian Eriksen s’est finalement engagé avec Brentford.

Et revoilà Christian Eriksen en Premier League ! Éloigné des pelouses depuis son malaise cardiaque lors du dernier Euro, qui avait d’ailleurs précipité par la suite son départ de l’Inter Milan, le meneur de jeu danois vient de s’engager avec Brentford jusqu’à la fin de la saison.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee The Danish international will link up with Bees for rest of seasonhttps://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp