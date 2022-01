Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle recrue de Dupraz est confirmée par un joueur !

Publié le 31 janvier 2022 à 9h30 par Th.B. mis à jour le 31 janvier 2022 à 9h31

Alors que l’ASSE n’a pas encore officiellement annoncé la venue d’Enzo Crivelli qui est certes pressentie depuis quelques heures, son défenseur Timothée Kolodziejczak s’en est chargé dimanche soir.

Samedi, à l’occasion de son passage en conférence de presse dans le cadre du 1/8ème de finale de Coupe de France opposant son ASSE à Bergerac, pensionnaire de N2, Pascal Dupraz ne cachait pas son souhait d’amener les Verts au Stade de France pour la finale de la compétition au printemps prochain. Cependant, tout ne s’est pas passé comme prévu pour l’entraîneur de l’ASSE et son groupe puisque le petit Poucet a pris le meilleur sur le pensionnaire de Ligue 1 dimanche soir (1-0). Une défaite qui est très mal passée chez Timothée Kolodziejczak, capitaine de l’ASSE, qui a au passage évoqué sans prévenir l’arrivée imminente d’Enzo Crivelli qui serait susceptible d’être la sixième et dernière recrue hivernale de l’ASSE.

Kolodziejczak tue tout suspense et annonce l’arrivée de Crivelli !