Mercato - ASSE : L’ASSE sort du silence pour ces pistes de Dupraz !

Publié le 31 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Dans cette dernière ligne droite du mercato, ça s’emballe à l’ASSE. Toutefois, face à certaines informations, les Verts ont souhaité mettre les choses au point.

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, l’ASSE a accueilli 5 nouveaux joueurs. Des renforts qui devraient être précieux pour Pascal Dupraz dans la course au maintien. Mais le recrutement ne serait pas terminé dans le Forez et jusqu’au 31 décembre minuit, des recrues pourraient rejoindre les Verts. Les pistes sont d’ailleurs nombreuses à l’ASSE, mais au sein du club stéphanois, on a tenu à rétablir certaines vérités.

« L'AS Saint-Étienne n'a formulé aucune offre à Diego Costa »