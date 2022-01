Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La vérité sur le dossier Diego Costa !

Publié le 30 janvier 2022 à 12h45 par T.M.

Proposé à l’ASSE, Diego Costa ne viendra finalement pas dans le Forez pour des raisons économiques. Toutefois, la vérité pourrait bien être différente dans ce dossier.

Alors que l’ASSE n’a toujours pas trouvé l’attaquant tant recherché par Pascal Dupraz, les Verts toucheraient toutefois au but avec Enzo Crivelli et Loïc Rémy. Les deux anciens de Ligue 1 seraient proches de débarquer dans le Forez. La fin d’un feuilleton qui aura connu de nombreux rebondissements. Ce samedi, L’Equipe a d’ailleurs fait une incroyable révélation concernant cette quête d’un attaquant, assurant que les services de Diego Costa, ancien de l’Atlético de Madrid et actuellement, auraient été proposés à l’ASSE, qui n’aurait pas été plus loin pour des raisons économiques.

Pourquoi Diego Costa ne viendra pas à l’ASSE !