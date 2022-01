Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après la vente de l’OM, Vezirian fait une annonce sur l’avenir de Zidane !

Publié le 31 janvier 2022 à 3h30 par A.M.

Très actif au sujet de la vente de l'OM, Thibaud Vézirian a également des informations au sujet de Zinedine Zidane, qu'il n'imagine pas au PSG.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance du côté du PSG. Il faut dire que le technicien français est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Real Madrid. Dans le même temps, Mauricio Pochettino ne semble plus en odeur de sainteté à Paris et pourrait rejoindre Manchester United à l'issue de la saison. Cependant, selon le journaliste Thibaud Vézirian, très actif au sujet de la vente de l'OM, Zinedine Zidane ne viendra pas au PSG.

«Le voir à Paris du côté de sa famille c’est impossible»