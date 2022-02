Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Zidane prend forme !

Publié le 2 février 2022 à 8h15 par A.M.

Actuellement libre de tout contrat, Zinedine Zidane, qui rêve toujours de l'équipe de France, serait toutefois prêt à accepter une place sur le banc du PSG.

La situation de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG se complique sérieusement. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, l'avenir du technicien argentin n'est plus un sujet tabou en interne. Entre le manque de cohérence tactique, et surtout les nombreuses rumeurs l'envoyant à Manchester United, Mauricio Pochettino ne fait plus l'unanimité à Paris, à tel point que selon Le Parisien le futur de l'ancien manager de Tottenham est déjà scellé puisque les chances qu'il soit encore sur le banc du PSG la saison prochaine sont quasiment nulles.

Zidane prêt à dire oui au PSG !