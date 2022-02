Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message poignant d'Aubameyang après son départ !

Publié le 2 février 2022 à 8h30 par D.M.

Ce mardi soir, Arsenal a officialisé la départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Sur les réseaux sociaux, l'international gabonais a été tenu à adresser un message aux supporters des Gunners.

L’histoire entre Arsenal et Pierre-Emerick Aubameyang a pris fin officiellement ce mardi. Les Gunners ont annoncé la rupture du contrat de l’international gabonais, qui devrait s’engager avec le FC Barcelone. « La signature de Pierre-Emerick Aubameyang ? La documentation est arrivée à une minute de la fermeture du marché. Si tout va bien, nous présenterons (Pierre-Emerick) Aubameyang à la fin de la semaine » a confié Joan Laporta, président du club catalan. Mais avant de débuter son aventure à Barcelone, Aubameyang a tenu à s’adresser aux supporters d’Arsenal sur les réseaux sociaux.

« J'ai un peu mal à l'heure de vous dire au revoir, mais c'est le football »