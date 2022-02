Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce fracassante sur un échec hivernal du Barça !

Publié le 2 février 2022 à 7h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone a fait le forcing pour s’attacher les services de Nicolas Tagliafico sous la forme d’un prêt cet hiver, le Barça n’a pas pu parvenir à ses fins. Le directeur sportif de l’Ajax Amsterdam a vidé son sac sur l’échec de cette opération.

Le FC Barcelone a essuyé un échec lors du mercato hivernal. Outre les recrues offensives bouclées par le club blaugrana en les personnes de Ferran Torres, d’Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang, seul Dani Alves est venu renforcer la ligne défensive de l’effectif de Xavi Hernandez. Cependant, l’entraîneur du FC Barcelone aurait réclamé le recrutement d’un latéral gauche. Et la priorité de Xavi aurait été Nicolas Tagliafico. Et bien que l’international argentin ait souhaité signer au FC Barcelone, à 18 mois de l’expiration de son contrat à l’Ajax Amsterdam, le comité de direction du club néerlandais a déposé son véto et particulièrement Marc Overmars selon le Telegraaf. Le directeur sportif de l’Ajax a livré les raisons du faux-départ de Tagliafico au FC Barcelone.

« Si Barcelone veut prendre un joueur en prêt, nous devons aussi avoir un remplaçant »