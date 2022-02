Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup du Qatar avec Ousmane Dembélé ?

Publié le 2 février 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG cet hiver, Ousmane Dembélé est finalement resté au FC Barcelone où il arrive en fin de contrat. Mais il semble avoir un accord ailleurs…

Au même titre que Kylian Mbappé au PSG, Ousmane Dembélé arrivera en de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain, et son départ libre ne semble plus faire l’ombre d’un doute. L’ancien joueur du Stade Rennais a d’ailleurs été annoncé avec insistance dans le viseur du Qatar en janvier, justement pour anticiper un départ de Mbappé l’été prochain, et certaines sources telles que Foot Mercato et Sky Sports ont même assuré qu’il disposait d’un accord avec le PSG. Et justement…

« Il semble qu’il ait un accord avec un club »