Mercato - Barcelone : Nouveau coup de théâtre dans le feuilleton Dembélé !

Publié le 1 février 2022 à 18h10 par Th.B.

Alors qu’il a été question ce mardi d’une possibilité que Xavi Hernandez compte sur Ousmane Dembélé pour la seconde partie de saison, il n’en serait finalement rien. D’ailleurs, le FC Barcelone proposerait deux options au clan Dembélé. Explications.

Au coeur des rumeurs lors du mercato hivernal, et particulièrement lorsqu’il a été écarté du groupe de Xavi Hernandez pour ne pas avoir prolongé son contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a finalement pas plié bagage bien que le PSG, Tottenham et Chelsea se seraient penchés sur son dossier dans les ultimes jours du mercato. Une décision que le président Joan Laporta n’a pas compris comme il l’a clairement fait savoir en conférence de presse ce mardi. « Nous lui avons présenté deux bonnes offres et il n'a pas voulu les accepter. Nous sommes surpris qu'il n'ait pas voulu les accepter, surtout la deuxième, qui était un club anglais où il aurait pu développer ses qualités. Et il n'en avait pas envie. Il a préféré rester ici ces six mois ». Cependant, Ousmane Dembélé aurait toujours une chance d’arborer la tunique du FC Barcelone lors de la seconde partie de saison selon le journaliste Guillem Balague.

La lettre de libération ou la rupture du contrat !