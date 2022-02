Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a joué un mauvais tour à Mbappé et Pochettino !

Publié le 2 février 2022 à 5h30 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé et Mauricio Pochettino auraient bien aimé accueillir Tanguy Ndombele cet hiver au PSG, Leonardo en a finalement décidé autrement.

Finalement, aucun joueur n’a rejoint le PSG cet hiver. Pourtant, une arrivée de Tanguy Ndombele a fait énormément parler. Poussé vers la sortie à Tottenham, l’international français était attendu par Mauricio Pochettino. Toutefois, Leonardo n’a jamais réussi à trouver un accord avec les Spurs. Un échec qui a donc poussé Ndombele à rebondir ailleurs et il a finalement fait son retour à l’OL.

« Ndombele ne fait pas l’unanimité au PSG »