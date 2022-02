Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a programmé une grande annonce pour son avenir !

Publié le 1 février 2022 à 10h45 par A.M.

Malgré les informations de BILD concernant un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, Josep Pedrerol assure que rien ne sera annoncé avant le mois de mai.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'avenir de Kylian Mbappé semble plus que jamais s'écrire loin du PSG. Le Real Madrid affiche effectivement son optimisme en coulisses et Florentino Pérez n'imagine pas son équipe sans l'attaquant parisien la saison prochaine. Lundi, BILD est allé encore plus loin puisque le quotidien allemand annonce que Kylian Mbappé a d'ores et déjà signé son contrat au Real Madrid avec à la clé un salaire annuel estimé à 50M€ bruts.

Le départ de Mbappé officialisé en mai prochain ?