Mercato - PSG : Une opération à 50M€ pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 1 février 2022 à 9h45 par A.M.

Malgré les informations venues d'Allemagne concernant un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid sur la base d'un salaire annuel estimé à 50M€ bruts, Josep Pedrerol dément fermement.

En plein cœur de la dernière journée du mercato d'hiver, BILD a lâché une petite bombe concernant l'été prochain. Le quotidien allemand a effectivement assuré que Kylian Mbappé avait d'ores et déjà signé son contrat avec le Real Madrid en vue d'une arrivée libre en fin de saison avec à la clé un salaire annuel estimé à 50M€ bruts. D'ailleurs, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Florentino Pérez est très optimiste concernant l'arrivée de Kylian Mbappé l'été prochain.

Aucun accord entre le Real et Mbappé à 50M€ par an