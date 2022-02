Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé prépare déjà son arrivée au Real Madrid !

Publié le 1 février 2022 à 1h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble s’approcher doucement mais surement du Real Madrid.

Au Paris Saint-Germain, on semble continuer à espérer une prolongation. Pourtant, plus le temps passe est plus Kylian Mbappé semble s’approcher d’un départ et les dernières indiscrétions sur le sujet ne devraient pas rassurer Leonardo. Sport BILD a en effet annoncé ce lundi que la star française aurait déjà trouvé un accord avec le Real Madrid, puisqu’elle est autorisée à négocier avec d’autres clubs depuis le 1er janvier dernier. Cet accord comporterait notamment un salaire de 50M€ pour Mbappé, du jamais vu au Real Madrid.

Benzema, l’homme de confiance du clan Mbappé