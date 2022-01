Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cette sensation de Ligue 1 !

Publié le 31 janvier 2022 à 23h15 par A.C.

Le Stade de Reims a tenu à mettre les choses au clair pour Hugo Ekitike, particulièrement courtisé en ce mercato hivernal en France comme à l’étranger, avec le PSG ou encore Newcastle.

Il est l’une des grandes pépites de notre Ligue 1. Auteur d’une excellente première partie de saison, Hugo Ekitike s’est affirmé comme le facteur X d’un Stade de Reims actuellement 14e du championnat. Cela n’a forcément pas échappé aux autres clubs français, puisque Leonardo aurait l’intention de boucler un joli coup pour le Paris Saint-Germain, qui devrait notamment perdre Kylian Mbappé à la fin de son contrat. Mais le PSG n’est pas seul sur le coup, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que West Ham a formulé une offre de 25M€, alors que d’autres clubs comme Newcastle seraient arrivés jusqu’à 35M€.

Reims et Ekitike veulent continuer ensemble.