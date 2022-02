Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La dernière recrue de Dupraz est validée !

Publié le 2 février 2022 à 5h15 par T.M.

Dans les derniers instants du mercato hivernal, l’ASSE a donc accueilli Falaye Sacko. Un renfort qui pourrait faire du bien à Pascal Dupraz pour cette seconde partie de saison.

L’ASSE a donc terminé le mercato hivernal avec 7 recrues au compteur. Ce lundi, pour le dernier jour du marché, les Verts ont acté deux arrivées avec Enzo Crivelli et Falaye Sacko. Ce dernier a été prêté sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison par le Vitoria Guimaraes. A la recherche d’un arrière droit durant ce mois de janvier, Pascal Dupraz a donc obtenu gain de cause avec cette arrivée du Malien. Sélectionneur adjoint de l'équipe du Mali, Fousseni Diawara a d’ailleurs validé cette arrivée de Sacko à l’ASSE.

« Un bon choix »