Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz veut boucler un ultime coup cet hiver !

Publié le 31 janvier 2022 à 21h45 par P.L.

Désireux de recruter un nouveau latéral droit, l'ASSE penserait à Falaye Sacko. Et ce dossier devrait être le dernier du club stéphanois cet hiver, qu'il aboutisse à une arrivée du Malien chez les Verts ou non.

Cet hiver, l’ASSE s’est montrée particulièrement active sur le marché des transferts. Le club stéphanois a déjà recruté six joueurs en ce mois de janvier avec Bakary Sako, Sada Thioub, Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon et Enzo Crivelli. Toutefois, Pascal Dupraz attend encore l’arrivée d’un autre renfort défensif alors que le mercato hivernal va bientôt fermer ses portes. Comme annoncé par L’Equipe , l’ASSE voudrait recruter Falaye Sacko, latéral droit évoluant au Vitoria Guimaraes. Et si les négociations seraient en bonnes voies, les Verts ne devraient pas compter d’autres recrues en ce mois de janvier, que le dossier aboutisse positivement ou non.

Que l’ASSE recrute ou non Falaye Sacko, il n’y aura pas d’autres arrivées derrière