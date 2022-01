Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sur le point de connaître un gros échec dans ce dossier brûlant !

Publié le 31 janvier 2022 à 19h30 par B.C. mis à jour le 31 janvier 2022 à 19h31

Alors que son départ est espéré par l’OM, Alvaro Gonzalez serait bien parti pour rester dans la cité phocéenne.

Comme l’été dernier, Pablo Longoria a profité du mercato pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli en ce mois de janvier. Ainsi, Cédric Bakambu et Sead Kolasinac se sont engagés en faveur de l’Olympique de Marseille, qui a également trouvé un accord avec Samuel Gigot, prêté dans la foulée au Spartak Moscou jusqu’à la fin de la saison. Mais dans ces dernières heures du mercato hivernal, c’est dans le sens des départs que cela pourrait bouger. Interrogé sur le sujet ce lundi en conférence de presse, Jorge Sampaoli a d’ailleurs confirmé qu’il pourrait y avoir du mouvement très prochainement : « Pour l'instant, il n'y a rien de concert, rien d'officiel. Pour l'instant on peut compter sur tous les joueurs. Ça pourrait même être un problème pour nous s'il y a un mouvement à la dernière minute mais pour l'instant, il n'y a pas de changement. (...) Inquiet d'un éventuel départ ? Non, le président sait ce que je pense et je sais ce que pense le président. Si ce scénario devait arriver, je pense qu'on trouverait une solution, on a des gens au club ou des recrues qui pourraient arriver au dernier moment. » Annoncé sur le départ depuis le début du mois, Duje Caleta-Car reste dans le collimateur de West Ham mais son arrivée en Premier League pourrait capoter, en raison de l’absence d’accord pour son transfert, et cela coince également concernant Alvaro Gonzalez.

Alvaro Gonzalez est parti pour rester