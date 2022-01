Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce lourde de sens de Sampaoli sur la fin du mercato !

Publié le 31 janvier 2022 à 15h30 par Th.B. mis à jour le 31 janvier 2022 à 15h37

Alors que Pablo Longoria aimerait dégraisser l’effectif de Jorge Sampaoli avec au moins une vente, l’entraîneur de l’OM n’a pas laissé de place à l’espoir lorsque la DNCG aurait mis en garde l’Olympique de Marseille.

En ce lundi 31 janvier, date butoir du mercato hivernal qui fermera donc ses portes à 23h59, Pablo Longoria pourrait bien mener à bien une ou deux opérations, mais dans le sens des départs. Après avoir recruté Cédric Bakambu, Sead Kolasinac et Samuel Gigot, qui a été dans la foulée prêté au Spartak Moscou jusqu’à la fin de la saison, le président de l’OM se concentrerait sur les départs. Et ce n’est pas le10sport.com qui vous dira le contraire puisque nous vous affirmions dimanche soir que l’une des priorités du président Longoria était de trouver un point de chute à Luis Henrique pour qu’il parte en prêt jusqu’à la fin de la saison. Ce lundi, L’Équipe a confirmé cette tendance en ouvrant la porte à un potentiel prêt à l’ESTAC. Outre Henrique, Pablo Longoria travaillerait sur le dossier des ventes, qui s’avère être peine perdue.

Pas de ventes en vue pour Longoria…

En effet, d’après L’Équipe , le président de l’OM espérerait parvenir à un terrain d’entente avec West Ham pour boucler l’opération, n’appréciant pas les conditions présentées par les Hammers pour le transfert, à savoir une indemnité de 25M€, bonus compris. Néanmoins, et bien que les discussions devaient se poursuivre ce lundi selon le quotidien sportif, elles n’auraient mené à rien d’après Fabrizio Romano. Sur son compte Twitter , le journaliste a expliqué que le départ de Caleta-Car pour West Ham ne devrait pas avoir lieu dans les prochaines heures en raison de l’absence d’un accord entre l’OM et les Hammers . Même son de cloche pour Bamba Dieng pour qui le président Pablo Longoria n’aurait reçu aucune offre malgré des intérêts en Angleterre. La tendance était au fait qu’il resterait jusqu’à la fin de la saison à l’OM dimanche d’après L’Équipe . Pour ce qui est d’Alvaro Gonzalez, il n’y aurait pas vraiment de mouvements à noter sur le marché bien que des clubs espagnols se soient montrés intéressés ces derniers jours.

…donc pas de recrues éligibles pour cet hiver ? Sampaoli répond !