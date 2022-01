Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria avait tout prévu pour le départ de Kamara !

Publié le 31 janvier 2022 à 20h45 par A.C.

Toujours à la recherche d’un nouveau club pour Boubacar Kamara, Pablo Longoria était persuadé de pouvoir boucler son départ beaucoup plus tôt cet hiver.

C’est un véritable échec. A moins d’un incroyable retournement de situation, Boubacar Kamara devrait rester à l’Olympique de Marseille au moins jusqu’en juin prochain. Pablo Longoria a tout tenté pour lui trouver un club et ces dernières heures deux pistes ont semblé pouvoir se concrétiser, avec le Bayern Munich et l’Atlético de Madrid. Aucun des deux n’a toutefois encore concrètement bougé et l’OM se désespère puisque Kamara n’aurait aucune intention de prolonger son contrat...

Longoria voulait Pulgar pour remplacer Kamara, mais...