Mercato - OM : Une offre folle pour Boubacar Kamara ?

Publié le 30 janvier 2022 à 22h10 par A.C.

A seulement quelques mois de la fin de son contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara pourrait être l’un des acteurs des derniers jours du mercato hivernal.

Et si Pablo Longoria n’avait pas tout perdu ? Décidé à vendre Boubacar Kamara cet hiver, le président de l’Olympique de Marseille a vu les pistes s’écrouler les unes après les autres. Dernière en date, celle menant à l’AS Roma. A la recherche d’un milieu e terrain José Mourinho aurait donné le nom de Kamara à ses dirigeants, mais Tuttosport a récemment révélé que ce dossier aurait définitivement été refermé. La raison ? Les Romains n’auraient tout simplement pas les fonds nécessaires pour arracher le joueur à l’OM. Un nouveau front semble toutefois s’être ouvert...

Manchester United mise gros sur Kamara