Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Crivelli, un nouveau renfort bientôt bouclé par Dupraz ?

Publié le 31 janvier 2022 à 19h10 par P.L. mis à jour le 31 janvier 2022 à 19h12

En ce mois de janvier, l'ASSE cherche à se renforcer à plusieurs postes. Après avoir enregistré l'arrivée d'Enzo Crivelli, le club stéphanois voudrait recruter un latéral droit. Dans cette optique, les Verts seraient tout proche de boucler l'arrivée de Falaye Sacko, mais l'issue de ce dossier dépendrait d'une condition.

Cet hiver, Pascal Dupraz a été entendu par sa direction puisque l’ASSE s’est grandement renforcée en enregistrant les arrivées de Bakary Sako, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon et Enzo Crivelli. Toutefois, Pascal Dupraz attend encore d’autres recrues en ces dernières heures de mercato hivernal. En effet, l’entraîneur stéphanois voudrait voir un nouveau latéral droit débarquer au sein de son effectif. Dans cette optique, les Verts cibleraient Falaye Sacko, évoluant au Vitoria Guimaraes au Portugal. D’ailleurs, Pascal Dupraz serait tout proche de boucler ce dossier.

Un ultime détail à régler pour l’arrivée de Falaye Sacko