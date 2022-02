Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang lâche ses premiers mots après sa signature !

Publié le 2 février 2022 à 14h00 par A.D.

Après avoir résilié son contrat avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone. Alors que son transfert vient d'être officialisé, l'international gabonais a fait part de son immense bonheur.

Libre de tout contrat depuis sa rupture à l'amiable avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a signé au FC Barcelone ce mercredi. En effet, le club catalan a officialisé le transfert de l'international gabonais ce mercredi sur son compte Twitter . Tout juste arrivé au Barça, Pierre-Emerick Aubameyang a déjà lâché ses premiers mots. Lors d'un entretien accordé aux médias de son nouveau club, l'attaquant de 32 ans s'est totalement enflammé pour sa signature au FC Barcelone.

«Mon objectif principal est que le club retrouve la Ligue des Champions»