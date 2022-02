Foot - Mercato

Mercato : Une piste hivernale de l'ASSE proche d'un retour en Ligue 1 ?

Publié le 2 février 2022 à 13h43 par La rédaction

Annoncé proche de l'ASSE lors du dernier mercato hivernal, Loïc Rémy pourrait rompre son contrat avec Çaykur Rizespor et rejoindre Lorient.