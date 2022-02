Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a lâché une bombe à Mauricio Pochettino !

Publié le 2 février 2022 à 13h15 par D.M.

La direction du PSG aurait pris la décision de se séparer de Mauricio Pochettino à la fin de la saison. Pour le remplacer, les dirigeants rêvent de Zinédine Zidane.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mauricio Pochettino ne fait pas l’unanimité en interne. Depuis son arrivée au PSG en janvier dernier, l’équipe ne parvient pas à progresser. Pis, elle commence à enchaîner les prestations décevantes comme face à l’OGC Nice en Coupe de France (0-0, défaite 6-5 aux tirs au but). Surtout, Pochettino donne l’impression « d’être là, sans être là », ayant déjà la tête tournée vers un retour en Premier League et notamment à Manchester United selon les informations du Parisien. Les dirigeants s’interrogent depuis plusieurs semaines sur son avenir et une décision aurait été prise dans ce dossier.

Pochettino ne restera pas au PSG la saison prochaine

Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, Mauricio Pochettino ne devrait pas diriger l’équipe première du PSG la saison prochaine. Les dirigeants parisiens ont pris la décision de se séparer du technicien argentin à la fin de cet exercice. Ce choix aurait déjà été communiqué à Pochettino et son staff. Pour le remplacer, les dirigeants parisiens espèrent convaincre Zinédine Zidane selon les informations exclusives du 10Sport.com.