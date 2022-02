Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit-il se séparer de Pochettino maintenant ?

Publié le 2 février 2022 à 8h00 par La rédaction

Suite à l’élimination du PSG en Coupe de France, l’avenir de Mauricio Pochettino revient au coeur des discussions. Faut-il alors se séparer de l’Argentin dès maintenant ?

Plus les semaines passent, plus la pression augmente pour Mauricio Pochettino. Alors que le jeu proposé par le PSG n’enthousiasme pas, c’est l’Argentin qui en fait les frais en se retrouvant au centre des critiques. La position de l’entraîneur parisien s’en retrouve alors fragilisée et il est désormais de plus en plus question d’un départ de Pochettino en fin de saison. Selon L’Equipe , le natif de Murphy confierait d’ailleurs à ses proches qu’il n’ira pas au-delà de cet exercice avec le PSG. Mais va-t-il pouvoir le finir ?

Pochettino sur la sellette